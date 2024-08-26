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ABD'nin Alaska eyaletinde toprak kayması: 1 ölü, 3 yaralı

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ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Ketchikan kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Evlerde ve altyapıda hasar oluştu.

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Ketchikan kentinde toprak kayması meydana geldi. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, toprak kayması sonucu evlerde ve altyapıda hasar oluştuğu öğrenildi.

Alaska Valisi Mike Dunleavy, Ketchikan için acil durum ilan etti. Afet bölgesinde riskli alanlar tahliye edilirken, bir lise geçici olarak tahliye merkezine dönüştürüldü. Telefon, internet ve elektrik kesintisi yaşanan bölgede gece saatleri itibarıyla çok sayıda ev ve iş yerine yeniden hizmet verilmeye başlandı. - ALASKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa alaska Dünya Acil Durum Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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