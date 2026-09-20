ABD, Moise suikastında 18 şüpheliyi askeri uçakla Florida'ya getirdi

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ABD'nin Florida Eyaleti Güney Bölgesi Başsavcısı Jason Reding Quinones, 2021 yılında dönemin Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastla bağlantılı 18 şüphelinin ABD adaleti karşısına çıkarılmak üzere askeri uçakla Florida'ya getirildiğini açıkladı.

ABD'nin Florida Eyaleti Güney Bölgesi Başsavcısı Jason Reding Quinones, 2021 yılında suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesine ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı. Quinones, suikastla bağlantılı 18 şüphelinin askeri uçakla Haiti'den alınarak Florida'ya getirildiğini ve şüphelilerin ABD adaleti karşısına çıkarılacağını bildirdi.

ABD'li Başsavcı, yaptığı açıklamada, "Bugün, suikasttan sorumlu kişilerin hesap vermesini sağlama çabamızda bir sonraki önemli aşamaya geçildi" ifadelerini kullandı. Quinones, suikastla bağlantılı olarak toplamda 30 kişinin suçlandığını belirtti.

Açıklamada, "Temmuz 2021'de Moise, yasa dışı finansal fırsatlardan ve ticari sözleşmelerden çıkar sağlamaya çalışan kişiler tarafından suikasta uğradı. Bugün farklı noktalarda ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen gözaltılar, FBI'ın bu suikast planına dahil olan tüm kişilerin adalet önüne çıkarılması konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. FBI Miami, yurt içindeki ve uluslararası ortaklarımızla birlikte, bir devlet başkanının suikastından çıkar sağlamaya çalıştığı iddia edilen tüm kişilerin hukuken tam anlamıyla hesap vermesini sağlama konusunda kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

Moise suikastı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz 2021'de başkent Port-au-Prince'teki özel konutunda silahlı kişiler tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise'nin eşi Martine Moise de yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı