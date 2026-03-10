Böyle vurmuşlar! ABD, İran Donanması'na düzenlenen saldırı anlarını paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Donanması'na düzenlenen saldırılar ait görüntüleri paylaştı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, CENTCOM, İran Donanması'na düzenlenen saldırılar ait görüntüleri paylaştı.

İRAN DONANMASINI BÖYLE VURMUŞLAR

CENTCOM, "ABD güçleri, İran rejiminin deniz gücünü ve uluslararası deniz taşımacılığını sekteye uğratma kabiliyetini zayıflatmaktadır.

Yıllardır İran güçleri, ABD'nin, bölgenin ve dünyanın güvenliği ve refahı için hayati önem taşıyan sularda seyir özgürlüğünü tehdit etmektedir" açıklamasını yaptı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı