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Ohio'da iniş takımı arızalı jet güvenle indirildi

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ABD’nin Ohio eyaletinde bir pilot, ön iniş takımları açılmayan özel jeti havalimanına güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir pilot, ön iniş takımları açılmayan özel jeti havalimanına güvenli bir şekilde indirmeyi başardı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

ABD'nin Ohio eyaletinde NetJets'e ait bir Cessna Citation tipi özel uçak, ön iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Akron-Canton Havalimanı'na acil iniş yaptı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, pilotun ön iniş takımları açılmayan jeti, piste güvenli bir şekilde indirdiği görüldü. Ohio Kamu Güvenliği Departmanından yapılan açıklamaya göre uçakta iki pilot bulunuyordu ve her ikisi de uçaktan yara almadan ayrıldı.

Uçağın Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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