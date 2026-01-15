Haberler

ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine daha el koydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Karayipler'de uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Veronica adlı petrol tankerine el koyduklarını açıkladı. Operasyon, savunma, dışişleri ve adalet bakanlıkları arasında işbirliğiyle gerçekleştirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD'nin Karayipler'de ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Veronica adlı petrol tankerine el koyduğunu bildirdi.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı petrol karantinası devam ederken, ABD güçleri bir petrol tankerine daha el koydu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde, Sahil Güvenlik ekibi, Karayipler'de Veronica gemisine şafak öncesi bir baskın düzenleyerek gemiyi ele geçirdi. Yaptırım uygulanan bir başka hayalet filo tankeri olan Veronica, daha önce Venezuela sularından geçmişti ve Başkan Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere koyduğu karantina kararını ihlal ederek faaliyet gösteriyordu" dedi.

Operasyonun savunma, dışişleri ve adalet bakanlıklarının yakın işbirliği içinde gerçekleştirildiğini ifade eden Noem, "Güvenlik görevlilerimiz bir kez daha uluslararası hukuka uygun olarak kusursuz bir operasyon gerçekleştirdiler" dedi.

Şu ana kadar birçok gemiye el koyduklarını hatırlatan Noem, "ABD adaletinden kaçmak veya kurtulmak mümkün değildir nokta. Kararlılığımız koordinasyonumuz hiç bu kadar iyi olmamıştı. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, bu tehdide karşı her zaman, her yerde, benzersiz yetkilerini ve özel yeteneklerini tam olarak kullanmaya her zaman hazırdır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu
Gergin duruşma! Gündeme oturan cinayette kız kardeşin sözleri yürekleri yaktı

Gündeme oturan cinayette kız kardeşin sözleri yürekleri yaktı