ABD'den İran'ın Kiş Adası'na saldırı
ABD ordusu, İran'ın turizm merkezi Kiş Adası'ndaki su ve elektrik altyapısını hedef alan saldırılar düzenledi. Can ve mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Keşm Adası'nda da patlama sesleri duyuldu.
ABD, İran'ın turizm merkezlerinden Kiş Adası'nı hedef aldı.
ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD ordusu, İran'ın turizm merkezlerinden Kiş Adası'nı hedef aldı. Kiş Adası Su ve Elektrik Şirketi, ABD'nin adadaki su ve elektrik altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıdaki can ve mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı. İran basını ise, Keşm Adası'nda da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı