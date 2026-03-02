Haberler

CENTCOM: "İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır"

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a düzenlenen saldırıların detaylarını paylaşıp Umman Körfezi'nde İran Donanması'na ait gemilerin sayısının sıfıra indiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Donanması'na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaşarak, "İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik düzenlenen saldırılara ait yeni görüntü ve açıklama paylaştı. CENTCOM, İran Donanması'na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaşarak, "İki gün önce İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır gemisi var. İran rejimi, onlarca yıldır Umman Körfezi'nde uluslararası deniz taşımacılığını taciz etmiş ve saldıralar düzenlemiştir. O günler artık geride kaldı. Deniz seyrüsefer özgürlüğü, 80 yılı aşkın bir süredir ABD'nin ve dünyanın ekonomik refahının temelini oluşturmuştur. ABD güçleri bunu savunmaya devam edecektir" dedi.

ABD ordusu, ayrıca İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlatılan Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) kapsamında bugüne kadar bin 250'den fazla noktanın vurulduğunu belirtti. - FLORIDA

