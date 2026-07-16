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ABD ordusu: "İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı"

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere karşı düzenlenen son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Saldırılarda komuta merkezleri, hava savunma mevzileri, füze ve İHA kapasiteleri ile kıyı gözetleme tesisleri vuruldu.

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere karşı akşam saatlerinde düzenlenen son saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere karşı başlatılan son saldırı dalgasının sona erdiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacı taşıdığı vurgulandı. Bu kapsamda İran'a ait askeri komuta merkezleri, hava savunma mevzileri, füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasiteleri ve kıyı gözetleme tesislerinin vurulduğu belirtilerek, "CENTCOM, Bender Abbas da dahil olmak üzere birden fazla noktadaki hedefleri vurmak için hassas güdümlü mühimmatlar kullandı" denildi. ABD'nin son saldırılar öncesinde, sabah saatlerinde 90 dakika süren bir dalga ile İran'ın Büyük Tunb Adası'ndaki kıyı savunma ve seyir füzesi mevzilerini de hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, "ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'ı sorumlu tutmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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