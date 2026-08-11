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ABD, Hürmüz'de ablukayı delen gemiyi vurdu

ABD, Hürmüz'de ablukayı delen gemiyi vurdu
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CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasını ihlal etmeye çalışan Panama bandıralı Vela Nova gemisinin helikopterden ateşlenen füzelerle durdurulduğunu ve geminin dümen sisteminin devre dışı bırakıldığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasını tüm uyarılara rağmen delmeye çalışan yük gemisini helikopterden ateşlenen iki füze ile vurulduğunu açıkladı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası devam ediyor. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde Panama bandıralı Vela Nova adlı yük gemisinin Umman Körfezi'nden geçerek İran'daki bir limana doğru ilerlediği ve ABD'nin İran'a yönelik ablukasını ihlal etmeye çalıştığı bildirildi.

ABD güçlerinin tekrarlanan uyarılarını dikkate almayan geminin makine dairesine ABD Donanması'na ait bir MH-60 helikopteri tarafından 2 Hellfire tipi füze ateşlendiği aktarılan açıklamada, geminin dümen sistemini devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Gemi artık ABD'nin yürürlükteki ablukasını ihlal ederek İran'a doğru ilerlemiyor. Söz konusu abluka tamamen yürürlükte olmaya devam ediyor" denildi.

CENTCOM'un verilerine göre, 11 Ağustos itibarıyla ABD güçleri, ablukayı aşmaya çalışan 55 ticari geminin rotasını değiştirdi, uyarılara uymayan 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye asker çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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