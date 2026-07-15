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ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik tehditleri zayıflatmayı hedeflediği belirtilirken, İran'da can kaybının 30'u aştığı açıklandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 5'inci günde devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), TSİ 13.00 itibarıyla İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlatıldığını duyurarak, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı hedeflediği belirtildi.

İran'da can kaybı 30'u aştı

İran Hükümet Sözcüsü Farima Mohajerani, ABD'nin İran'a yönelik günlerdir devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 30'u aştığını açıklamıştı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD ordusundan yeni saldırı dalgası! "Başladık" diyerek duyurdular
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