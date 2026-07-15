ABD, Hürmüz Boğazı girişindeki Büyük Tunb Adası'nı vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik başlatılan son saldırı dalgasında Hürmüz Boğazı girişindeki Büyük Tunb Adası'nın vurulduğunu açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 5'inci günde devam ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) TSİ 13.00'te başlattığı son saldırı dalgası TSİ 14.30'da sona erdi. CENTCOM, saldırılarda Hürmüz Boğazı girişinde yer alan Büyük Tunb Adası'nı hedef aldı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM, 90 dakika süren bu saldırı dalgası sırasında Büyük Tunb Adası'ndaki kıyı savunma sistemlerine, seyir füzesi depolama ve fırlatma üslerine hassas mühimmatlarla saldırı düzenledi. Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırı kapasitesini daha da zayıflattı" denildi. CENTCOM ayrıca, saldırıya ait görüntüleri paylaştı.

CENTCOM 2 gemiyi başka rotaya yönlendirdi

CENTCOM, İran'a uygulanan deniz ablukasına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "17 saat önce İran limanlarına yönelik yeniden başlatılan deniz ablukasından bu yana ABD güçleri ablukayı aşmaya çalışan 2 ticari gemiyi başka rotaya yönlendirdi. ABD ordusu, kurallara tam uyumun sağlanması için tetikte ve hazır durumda olmaya devam ediyor" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı