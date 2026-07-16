Haberler

İran basını: "ABD, İran'da bir havalimanı ve köprüyü hedef aldı, 7 kişi yaralandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu İran'ın çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenledi. İranşehr Havalimanı, Bender Hemir'deki stratejik bir köprü ve Bender Abbas'taki telekomünikasyon kulesi vuruldu. Saldırılarda 7 kişi yaralandı, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

İran basını, ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında İranşehr kentindeki bir havalimanının, Bender Hemir kenti yakınlarındaki bir köprünün ve Bender Abbas kentindeki bir telekomünikasyon kulesinin hedef alındığını, saldırılarda 7 kişinin yaralandığı bildirdi.

İran basını, ABD ordusunun İran'a yönelik yeni hava saldırılarında çeşitli altyapı unsurlarını hedef aldığını bildirdi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, ABD savaş uçaklarının İran'ın güneyindeki çeşitli noktalara füze saldırıları düzenlediğini yazdı.

Yerel basında yer alan haberlerde, ABD saldırılarında Sistan-Belucistan eyaletindeki İranşehr Havalimanı'nın hedef alındığı öne sürüldü. Ayrıca, Bender Hemir kentinde bulunan stratejik bir köprünün yanı sıra, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kenti yakınlarındaki bir telekomünikasyon kulesine de saldırı düzenlendiği iddia edildi. Saldırılarda en az 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bender Hemir'de hedef alınan köprünün ise Bender Abbas ile Şiraz kentlerini birbirine bağlayan kritik bir ulaşım hattı olduğu belirtildi. Bender Abbas'taki kuleye yönelik saldırı sonucunda ise bölgede elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

ABD tarafından saldırılarla ilişkin henüz bir ayrıntı paylaşılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

IBAN mağdurlarının beklediği haber, Meclis'ten geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da 'uskumru sandviç' paylaşımı

Japon Bakan Türkiye'yi ardında bırakamadı! Yeni paylaşımı olay
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı

Kavgada çok sayıda kişi yaralandı! Aralarında polis de var
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam! Herkese rahat nefes aldırır
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız