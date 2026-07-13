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CENTCOM, İran'ın deniz üssüne ve denizaltısına yönelik saldırıya ait görüntüleri yayınladı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait bir deniz üssü ve denizaltıya insansız deniz araçlarıyla düzenlenen saldırının görüntülerini paylaştı. Operasyonda ilk kez İDA kullanıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün İran'a ait bir denizaltı ile deniz üssüne yönelik saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı. ABD ordusu, ilk kez insansız deniz aracıyla (İDA) saldırı düzenledi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün insansız deniz araçları (İDA) ile İran'a ait Bandar Abbas Deniz Üssü'ne ve bir denizaltıya düzenlenen saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı. CENTCOM, saldırıda üç adet Corsair tipi İDA kullanıldığını belirterek, ABD ordusunun İDA'ları ilk kez bir operasyonda kullandığına dikkat çekti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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