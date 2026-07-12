Axios: "ABD ordusu İran'a ait füze ve hava savunma sistemlerini vurdu"

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait füze ve hava savunma sistemlerine yönelik çeşitli saldırılar düzenlediğini ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait küçük sürat teknelerini hedef aldığını öne sürdü.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor. İranlı kaynakların ülkenin Hürmüzgan eyaletindeki Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğuna ilişkin açıklamalarının ardından ABD basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait unsurların ABD ordusu tarafından hedef alındığını öne sürdü.

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'a ait füze ve hava savunma sistemlerine yönelik çeşitli saldırılar düzenlediğini ve boğaz çevresindeki farklı noktalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait küçük sürat teknelerini hedef aldığını aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı