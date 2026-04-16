Haberler

CENTCOM: "Hürmüz Boğazı'ndaki ablukada 72 saatte 14 gemi geri döndü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukada 72 saatte 14 geminin İran limanlarına geri döndüğünü açıkladı. Savaş gemilerinden yapılan anonslarda ablukanın ihlal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kapsamında 72 saatte 14 geminin ABD güçlerinin talimatıyla İran limanlarına veya kıyı bölgelerine geri döndüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'den bu yana Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukaya ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran limanlarına giriş yapmaya veya bu limanlardan çıkış yapmaya çalışan gemilere yönelik uygulamada odaklanmış, tetikte ve son derece motive" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM, 72. saati geride kalan ablukada 14 geminin ABD güçlerinin talimatları doğrultusunda İran limanlarına veya kıyı bölgelerine geri dönüş yaptığını bildirdi.

ABD Donanması'na ait savaş gemilerinden bölgedeki gemilere yapılan anonslarda, "Ablukayı ihlal etmeye teşebbüs etmeyin. İran limanlarına giden veya oradan gelen gemiler, durdurma ve el koyma amacıyla aranacaktır. Geri dönün ve aranmayı kabul etmeye hazır olun. Bu ablukaya uymazsanız güç kullanacağız" ifadelerinin kullanıldığı biliniyor. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

