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ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü

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ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda 2 narko-teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda ABD askeri personelinin zarar görmediği belirtildi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneyi daha hedef aldığı bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı. SOUTHCOM tarafından paylaşılan görüntülerde, okyanusta hızla ilerleyen bir teknenin hava saldırısı ile vurulduktan sonra alev topuna döndüğü görüldü. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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