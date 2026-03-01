Haberler

CENTCOM: "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun artık bir karargahı yok"

Güncelleme:
CENTCOM, Epic Fury Operasyonu kapsamında İran'ın binden fazla noktasını hedef alarak Devrim Muhafızları'nın artık bir karargahı kalmadığını açıkladı. Operasyonun detayları ve görüntüleri paylaşıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik Epic Fury Operasyonu kapsamında binden fazla noktanın vurulduğunu belirterek, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun artık bir karargahı yok" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik Epic Fury Operasyonu hakkında açıklamada bulundu. CENTCOM, Epic Fury Operasyonu kapsamında binden fazla noktanın vurulduğunu belirterek, "İran İslam Devrim Muhafızları, son 47 yılda binden fazla Amerikalıyı öldürdü. Dün, ABD'nin büyük çaplı saldırısı yılanın başını kesti. Amerika dünyadaki en güçlü orduya sahip ve İran İslam Devrim Muhafızları'nın artık bir karargahı yok" dedi.

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahının vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı. - FLORIDA

