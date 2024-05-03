ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 yaşındakiTracy Ann Gardiner, sigara içerken peruğunun tutuşması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Tracy mutfakta sigara içerken başladı. Sentetik saç ekleri tutuştu ve Tracy yatağına geçtiğinde, yanmakta olan saç eklerinden damlayan parçalar yatağına ve kıyafetlerine düşerek yangına neden oldu. Tracy, evinin dumanla dolu yatak odasında bulundu ve olay yerinde öldüğü ilan edildi.

Tracy'nin bu korkunç olay sırasında alkollü olduğu duruşmada ifade edildi. Olayı fark eden komşuları, kurtarmak için cesurca müdahale etmeye çalıştı ancak yoğun siyah duman nedeniyle içeri giremediler. İtfaiyeciler daha sonra özel solunum cihazları kullanarak yangına müdahale etti ve Tracy'i yatağında buldu.

Ölüm nedeni olarak yangın etkileri ve aşırı alkol tüketimi belirlendi. Durham ve Darlington İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nin yangın soruşturma şefi Craig Jewkes, Tracy'nin mutfakta sigara içtiği, kıvılcımın sentetik saça sıçradığı vegiysilerine damladığı için yangının başladığını açıkladı. Bu talihsiz olay sonucunda Yardımcı Adli Tıp Uzmanı Rebecca Sutton, kazara ölüm kararı verdi.