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ABD'de gösteri yapan paraşütçü tribüne çakıldı

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California'daki rodeo gösterisinde ABD bayrağıyla atlayan paraşütçü Ross, bayrağının ağaca takılması sonucu tribündeki seyircilerin arasına düştü. Organizatörler, paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı.

ABD'nin California eyaletinde ABD bayrağı ile gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada tribüne çakıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento yakınlarındaki bir rodeo gösterisi önce yapılan paraşütlü şovda faciadan dönüldü. ABD bayrağı ile gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada taşıdığı bayrağın ağaca takılması sonucu tribündeki insanların arasında çakıldı. Organizatörler, paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, seyircilerden yaralanan olmadığını ifade etti. Organizatörler ayrıca, Ross adlı paraşütçünün 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında gösteri yapacağını ifade etti. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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