Kız arkadaşıyla kavga eden adam, evi ateşe verdi!

ABD'nin New Jersey eyaletinde öfkeli bir erkek arkadaş, kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi. Genç kızın evde olduğu sırada alevler her yeri kapladı.Leonard Jones isimli erkek arkadaşın da dahil olduğu dört kişi, alevlerden güvenli bir şekilde kurtuldu.

Polis, 50 yaşındaki Leonard Jones'un saat 03.00 civarında Güney Brunswick'teki Old Beekman Road'daki evde kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra yangını başlattığını bildirdi. Güney Brunswick Polis Departmanı, Jones'un ayrılmayı reddetmesi üzerine Middlesex County evine polis çağrıldığını söyledi.

KOMŞULAR TANIKLIK ETTİ

New York Post'ta yer alan habere göre polis ekipleri olay yerine doğru yola çıktığında evde yangın çıktığına dair bir ihbar aldığını bildirdi. Jones da dahil olmak üzere dört kişi, yangının tek ailelik evi kaplamasına rağmen güvenli bir şekilde çıkmayı başardı. Komşu Elise Campanella, itfaiye ekipleri gelmeden önce hane sakinlerden birinin kapısını çalarak kendisini 'dehşet' yangın konusunda uyardığını söyledi. "Oldukça büyüktü ve asıl korkum ağaçlardan gelip evimin üstüne düşmesiydi. Çılgınca bir yangındı" ifadelerini kullandı.

Jones, evinin dışında bulunduğu sırada tutuklandı ve ağırlaştırılmış kundaklama ve aile içi şiddet suçlamasıyla yargılandı.