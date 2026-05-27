ABD'de kimyasal işleme tesisinde patlama: 1 ölü, 9 yaralı

Washington eyaletindeki Nippon Dynawave Packaging tesisinde kimyasal tankın içe çökerek patlaması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı ve 9 kişi kayboldu. Tankta 900 bin galon sodyum hidroksit ve sodyum sülfür içeren çözelti bulunduğu açıklandı.

Cowlitz County Şerif Ofisi ile Nippon tarafından yapılan ortak açıklamada, kağıt hamuru üretiminde kullanılan "beyaz çözelti" (sodyum hidroksit ve sodyum sülfür içeren kimyasal çözelti) bulunan tankın yerel saatle yaklaşık 07.15'te patladığı belirtildi.

Tankın başlangıçta yaklaşık 80 bin galon (302.830 litre) içerdiği düşünülürken, yetkililer daha sonra içinde yaklaşık 900 bin galon "beyaz çözelti" bulunduğunu ve hasarlı tankta hala tahminen 90 bin galon madde kaldığını açıkladı. Ayrıca olayın çevre için "doğrudan bir tehdit oluşturmadığı" bildirildi. - WASHINGTON

