ABD'de John Wayne Havaalanı'nda taksi yapan Cessna 172 ters döndü, iki kişi yara almadı

ABD'de havalimanında taksi yapan küçük uçak ters döndü.

ABD'nin California eyaletindeki John Wayne Havaalanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Taksi yapan Cessna 172 tipi küçük uçak ters döndü. Uçaktaki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Yetkililer, yakındaki bir yolcu uçağından gelen güçlü bir hava akımının uçağın ters dönmesine neden olup olmadığını araştırıyor. Küçük uçak taksi yaptığı sırada United Airlines'a ait yolcu uçağı pistte bekliyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı