Haberler

ABD'de hortum: Vance Hava Kuvvetleri üssü de zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Oklahoma eyaletinde çıkan hortumda 10 kişi yaralandı, Vance Hava Kuvvetleri Üssü'nde de hasar meydana geldi.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Enid kentini hortum vurdu. Yaklaşık 40 dakika boyunca etkili olan hortum, yerleşim yerlerinde geniş çaplı hasara yol açtı. Binaların çatıları uçarken, elektrik hatları ve ağaçlar devrildi. Vance Hava Kuvvetleri Üssü'nde de hasar meydana geldi. Üssün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üssün kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Devam eden conarım çalışmaları nedeniyle Vance Hava Kuvvetleri Üssü ikinci bir duyuruya kadar kapalıdır. Sadece kritik operasyonları desteklemek ve üs altyapısının onarımını sağlamak için gerekli olan gerekli personel göreve gelmelidir. Diğer tüm personel evde kalmalıdır" denildi.

Hortumda can kaybı yaşanmazken, 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. - OKLAHOMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

