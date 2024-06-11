Polis gelince evini havaya uçurmuştu! ABD polisi ülkeyi karıştıran olayın görüntülerini paylaştı

ABD'de Aralık 2023'te meydana gelen ve bir şüphelinin kendi evini havaya uçurarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin polis aracı ve vücut kamerası görüntüleri, 7 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

EVİN İÇİNE BARİKAT KURMUŞTU

ABD'nin Virginia eyaletinde Aralık 2023'te meydana gelen olayda polis, bir kişinin evinin camından 30-40 kez işaret fişeği ateşlediği ihbarı üzerine Arlington kentindeki bir eve gelmiş, evdeki 56 yaşındaki James Yoo evin içine barikat kurarak polise direnmişti.

EVDE ŞİDDETLİ BİR PATLAMA YAŞANDI

Polis, Yoo'nun kendilerine birkaç kez ateş ettiğini belirtmiş ancak bir süre sonra evde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Yoo'nun öldüğü evin patlama anlarının vücut kamerası ve araç kamerası görüntüleri, yetkililerce 7 Haziran'da basın konferansıyla yayınlandı.