ABD'de bombalı terör saldırısı engellendi: 4 gözaltı

Güncelleme:
FBI, Los Angeles ve Orange County'de ICE personeline yönelik bombalı terör saldırısı planlayan bir grubu engelledi. 4 kişi gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI'ın Los Angeles ve Orange County'de ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) personeline ve araçlarına yönelik bir dizi bombalı terör saldırısı planlayan grubun engellediğini ve 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD'de bombalı terör saldırısı engellendi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI'ın California eyaletinde yer alan Los Angeles ve Orange County'de ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) personeline ve araçlarına yönelik bir dizi bombalı terör saldırısının engellendiğini duyurarak, "Aşırı solcu, hükümet karşıtı ve anti-kapitalist bir grup olan Turtle Island Liberation Front, yılbaşı gecesinden itibaren California'daki birçok hedefe yönelik bir dizi bombalı saldırı düzenlemeye hazırlanıyordu. Grup ayrıca ICE ajanlarını ve araçlarını da hedef almayı planlıyordu" dedi.

Terör saldırısı ile bağlantılı Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield ve Tina Lai adlı 4 kişi gözaltına alınarak, komplo kurmak ve kayıtsız yıkıcı cihaz bulundurmakla suçlandı.

Ortaya çıkan saldırı planına göre, grup Los Angeles bölgesinde yılbaşında gece yarısı beş farklı noktaya patlayıcı cihazlar yerleştirecekti. Şüphelilerin saldırıya "Operasyon Midnight Sun" adını verdikleri, hazırlayacakları el yapımı bombaları 12 Aralık'ta Mojave Çölü'nde denemeyi planladıkları aktarıldı. FBI'ın patlayıcı cihazları tamamlayamadan şüphelilere müdahale ettiği bildirildi. - WASHINGTON

