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12 yaşındaki kız çocuğu, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdü

3. Sayfa Haberleri

12 yaşındaki kız çocuğu, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdü

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa kentinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu, ebeveynleri üst katta uyuduğu sırada 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Kan donduran olayın ardından küçük kız gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Tulsa Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma yerel saatle 23.43'te alınan ihbar üzerine bir eve gidildiği belirtildi.

"MEMURLAR KÜÇÜK ÇOCUĞUN BIÇAKLANDIĞINI TESPİT ETTİ"

Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin bıçaklanan bir çocuğa kalp masajı yaptığını söyleyen yetkililer, "Memurlar, çocukların ebeveynlerinin üst katta uyuduğu sırada 12 yaşındaki kız çocuğunun, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçakladığını tespit etti. 9 yaşındaki kurban ameliyata alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Ne yazık ki yaralı 02.30 sıralarında hayatını kaybetti" dedi.

12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli çocuğun gözaltına alındığını ve bir aile merkezine sevk edildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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