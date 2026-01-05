Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in evine saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Cincinnati'deki evine saldırı düzenlendi. Olay sırasında evde bulunmayan Vance'in evinin camları kırıldı ve bir şüpheli gözaltına alındı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Ohio eyaletine bağlı Cincinnati'de bulunan evine saldırı düzenlendi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin düzenlenen operasyonla ülke dışına çıkarılmasına ilişkin gelişmeler devam ederken ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Ohio eyaletine bağlı Cincinnati'de bulunan evine saldırı düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sırasında Vance'in evde olmadığı ve saldırı sonucu evin camlarının kırıldığı kaydedildi. - OHIO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor

En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu