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98 Yaşındaki Döndü Tozlu Hayatını Kaybetti

98 Yaşındaki Döndü Tozlu Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde, 6 yıl önce 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için yaşlılık maaşını bağışlayan 98 yaşındaki Döndü Tozlu, hayata veda etti. İlçede büyük üzüntü yaratan Tozlu'nun cenazesi bugün defnedilecek.

Antalya'nın Serik ilçesinde, 6 yıl önce 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 4 ay boyunca biriktirdiği yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Döndü Tozlu, 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Serik ilçesinde Döndü Tozlu (98), 6 yıl önce 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 4 ay boyunca biriktirdiği yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Yaptığı örnek davranışla büyük takdir toplayan Döndü Tozlu, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Akbaş Mahallesi'nde ikamet eden Tozlu'nun ölüm haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Tozlu'nun cenazesi bugün ikindi namazından sonra Akbaş Küçükandız Mezarlığı'na defnedilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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