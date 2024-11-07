98 Yaşındaki Döndü Tozlu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, 6 yıl önce 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 4 ay boyunca biriktirdiği yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Döndü Tozlu, 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Serik ilçesinde Döndü Tozlu (98), 6 yıl önce 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 4 ay boyunca biriktirdiği yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Yaptığı örnek davranışla büyük takdir toplayan Döndü Tozlu, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Akbaş Mahallesi'nde ikamet eden Tozlu'nun ölüm haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Tozlu'nun cenazesi bugün ikindi namazından sonra Akbaş Küçükandız Mezarlığı'na defnedilecek. - ANTALYA