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94 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kayıp Bulundu

94 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kayıp Bulundu
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 94 yaşındaki alzheimer hastası O.Ö., jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp şahıs zeytin bahçesi içinde bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 94 yaşındaki alzheimer hastası şahıs jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yolaltı Mahallesinde ikamet eden 94 yaşındaki alzheimer hastası O.Ö. için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı, 2 Jandarma Asayiş Timi ile bölgede yapılan araştırma ve arama faaliyetlerine başladı. Çalışmalar sonucunda kayıp şahıs aynı gün saat 08.40 sıralarında evinden yaklaşık 1 km uzakta zeytin bahçesi içerisinde bulundu. Hayati tehlikesi ve yaralanması bulunmayan kayıp şahıs ailesine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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