Karaman'da 93 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Karaman'da 93 yaşındaki Mehmet Işık, yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Ahiosman Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Işık'tan (93) haber alamayan yakınları eve girdiğinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrollerde Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Mehmet Işık'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN