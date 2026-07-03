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93 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

93 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde tedavi gören 93 yaşındaki kadın hasta, göğüs cerrahisi tedavisi için hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde tedavi gören 93 yaşındaki kadın hasta, göğüs cerrahisi tedavisi amacıyla hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan 93 yaşındaki C.K.'nin göğüs cerrahisi alanında ileri değerlendirme ve tedaviye ihtiyaç duyması üzerine sevk kararı alındı. Sağlık Bakanlığına bağlı hava ambulansı Darende'ye yönlendirilirken, hastane ekiplerince ambulansla helikopter pistine ulaştırılan C.K., burada hava ambulansına alınarak Malatya'daki ilgili sağlık kuruluşuna nakledildi.

Hastanın tedavisinin Malatya'da devam edeceği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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