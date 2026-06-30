Havran'da kaybolan alzaymır hastası 8 saat sonra jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu

Balıkesir'in Havran ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki alzaymır hastası, jandarma, komando ve AFAD ekiplerinin katıldığı 32 kişilik dev arama operasyonuyla 8 saat sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Hamambaşı Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Okur, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak, 90 yaşındaki alzaymır hastası dedesi Halil Şener'in kayıp olduğunu bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın bulunması için adeta zamanla yarış başlatıldı.

32 personel ve dron ile dev arama operasyonu

Kayıp şahsı aramak üzere bölgeye çok sayıda uzman ekip sevk edildi. Arama faaliyetlerine; Havran İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 1 trafik timi ve 3 asayiş timi olmak üzere toplam 12 personel, İvrindi Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'ndan 10 personel, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Köpek Timinden 2 personel ve Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü'nden 8 personel katıldı. Toplamda 32 personel, iz takip köpekleri ve havadan 1 adet dron desteğiyle araziyi didik didik aradı.

Mezarlık mevkiinde bulundu

Ekiplerin amansız takibi ve yoğun çalışmaları neticesinde müjdeli haber geldi. Halil Şener, aynı gün 8 saat sonra İnönü Mahallesi mezarlık mevkiinde bitkin halde bulundu. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk sağlık kontrolü yapılan Halil dede, herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığının anlaşılması üzerine ailesine teslim edildi. Yaşlı adamın bulunmasıyla ailesi büyük sevinç yaşarken, emniyet ve jandarma güçlerinin emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile vatandaşların can güvenliğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı