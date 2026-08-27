Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı
Yozgat’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Aramalarda U.Ş.'nin 'Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Yakalanan firari hükümlü Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı