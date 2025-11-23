9 Yıl Firari Hırsız Yakalandı

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçlarından hakkında 26 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 26 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. 9 yıldır firari olarak aranan K.C. isimli şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR