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87 saat sonra enkazdan çıkan Miran: "Nereye gideceğiz?"

3. Sayfa Haberleri

87 saat sonra enkazdan çıkan Miran: 'Nereye gideceğiz?'

Malatya'da deprem felaketinin 87. saatinde 7 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkartılan 7 yaşındaki Miran Gül, serum bağlanıp yatırıldığı sedyeden ayağa kalkmaya çalışarak, "Nereye gideceğiz?

Malatya'da deprem felaketinin 87. saatinde 7 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkartılan 7 yaşındaki Miran Gül, serum bağlanıp yatırıldığı sedyeden ayağa kalkmaya çalışarak, "Nereye gideceğiz?" deyince onlarca kurtarma personelini duygulandırdı.

Yeşilyurt ilçesi İnönü mahallesi Buhara bulvarı üzerindeki Ersel 2 apartmanında enkaz yığınları arasında sesini duyuran Miran için ekipler seferber oldu. Gün boyunca apartmanda çalışma yapan ekipler, saat 19.15'te annesi ve 2 ablasını depremde kaybeden Miran Gül'ü sağ olarak enkazdan çıkardılar.

Onlarca arama kurtarma personelini yanı sıra, askerler ve UMKE görevlilerinin katıldığı kurtarma operasyonu sonrası sedye ile hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Miran Gül, ekiplere, "Nereye gideceğiz?" diye sordu. Bu soru onlarca kurtarma personelini duygulandırdı.

Ambulansa alınan küçük çocuk hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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