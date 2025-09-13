Haberler

84 Yaşındaki Alzheimer Hastası Selahattin Acar Sağ Olarak Bulundu

84 Yaşındaki Alzheimer Hastası Selahattin Acar Sağ Olarak Bulundu
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki Alzheimer hastası Selahattin Acar, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Acar'ın eski yolu karıştırdığı ve geceyi tarlada geçirdiği öğrenildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dün kaybolan 84 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş, sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Konakören Mahallesi'nde 84 yaşındaki Selahattin Acar'ın dün saat 11.00 sıralarında kaybolduğu bildirildi. Gözlerinin de iyi görmediği öğrenilen yaşlı adamın bir yakınının evine gitmek için yola çıktığı ancak bir daha geri dönmediği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgede arama çalışması sonuç verdi. Yaşlı vatandaş saat 13.30 sıralarında yakınları tarafından sağ olarak bulundu. Alzheimer hastası vatandaşın eski yolu karıştırdığı için kaybolduğu, geceyi tarlada geçirdiği öğrenildi. - SAMSUN

