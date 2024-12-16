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81 İl Valisi İçişleri Bakanı ile Toplantıda Bir Araya Geldi

81 İl Valisi İçişleri Bakanı ile Toplantıda Bir Araya Geldi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, 80 il valisi ve güvenlik birimlerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda trafik, kadına yönelik şiddet ve şehirlerin asayiş durumu gibi konular değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile 80 il valisinin yanı sıra İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve İl Göç İdaresi Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemi (VKS) üzerinden 81 ilde eş zamanlı olarak toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda; İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve İl Göç İdaresi Müdürü Buğra Totan da yer aldı. Toplantı kapsamında; trafik değerlendirme, kadına yönelik şiddetle mücadele, güvenlik hizmetleri ve şehirlerin asayiş durumu hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantı neticesinde; 81 il Valiliği, toplantıda konuşulan konulara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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