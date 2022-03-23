80 yaşındaki yaşlı kadını acımasızca döven bakıcı, göç idaresinden kaçırıldı

Kadıköy'de alzheimer hastası 80 yaşındaki M.K.D., Türkmenistanlı uyruklu bakıcısı M.S.A. tarafından günlerce darp edildi. Dört yıldır yaşlı kadının bakıcılığını yaptığı öğrenilen kadın, yaşlı kadını saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp boğmaya çalıştı. Çığlıklarına rağmen yaşlı kadının yüzüne tokat atan bakıcı, vücuduna yumruk atarak yaşlı kadını darp etti. Annesinin vücudundaki morlukları fark eden yaşlı kadının kızı H.U., annesini hemen doktora götürdü. Doktor, morlukların basit bir çarpma olmadığını, darp edilmiş olduğunu söyledi

GİZLİ KAMERA ORTAYA ÇIKARDI

Eve gizli kamera yerleştiren H.U., görüntüleri izleyince hayatının şokunu yaşadı. Bakıcının annesine işkence ettiğini gören kadın, darp raporu alarak bakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli M.S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.S.A. hakkında "Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE TAHLİYE EDİLDİ

Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk celsede davayı karara bağladı. Karar duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık M.S.A., "Bakım gittikçe zorlaştı. Bundan dolayı da kendime hakim olamadım. Pişmanım" diyerek kendini savundu. Mahkeme, sanık M.S.A.'yı "Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan" önce 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığı 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmedildi.

KIZ KARDEŞİ TARAFINDAN TOPLAMA MERKEZİNDEN KAÇIRILDI

Sabah gazetesinin haberine göre, 4 yıl 2 ay indirimli hapis cezası alıp 26 günde tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gereken Merjen A. kayıplara karıştı. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait toplama merkezine götürülen Merjen A.'nın, Türkiye'de çalışma ve oturma izni bulunan kız kardeşi tarafından toplama merkezinden kaçırıldığı öne sürüldü. Merjen A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

REFERANSLA İŞE ALINMIŞ

Yaşlı kadının kızı Hatice Özlem U., Aralık 2021'de annesine hastalıkları ve kendini ifade edememesi nedeniyle vasi olarak atandığını, annesinin Suadiye'de Merjen isimli yatılı bakıcıyla 4 yıldır kaldığını söyledi. Hatice Özlem U., "Daha önce annemin yakın arkadaşına bakıcılık yaptığı için tanıyorduk. Bakıcısı olduğu şahıs vefat edince anneme bakmasını rica ettik" dedi. 80 yaşındaki Müzeyyen D.'nin kızının yanına yerleştiği ve burada yaşamına devam edeceği öğrenildi.

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