Kocaeli polisinin aradığı 8 yıllık firari İzmir'de yakalandı

Kocaeli polisinin düzenlediği operasyonla, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 8 yıllık firari hükümlü İzmir'de gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.'nin (53) İzmir'in Tire ilçesinde olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra; resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya bulundurma, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, parada sahtecilik ve iftira suçlarından da ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Kocaeli polisi, 26 Şubat 2018'den bu yana 8 yıl 3 ay 21 gündür firari olan hükümlüyü yakaladı.

S.İ., hakkındaki yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı