Kaybolan otizmli çocuk için HES kapakları açıldı

Malatya'dan Adıyaman'a gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, evden çıkarak kayboldu. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı. Kotur Çayı ve HES göletinde arama yapılırken, Fırat Can'a henüz ulaşılamadı.

Malatya'dan Adıyaman'a yakınlarını ziyarete gelen ve bir daha kendisinden alınamayan 8 yaşındaki otizmli çocuk için HES kapakları açıldı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Fırat Can Temel, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine gelmişti.

Ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen Temel, evden çıkarak gözden kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilerek arama çalışmaları başlatılmıştı. Her yerde Fırat Can'ın yakınlarda bulunan Kotur Çayı'na düşme ihtimali göz önüne alınarak çayda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerince arama başlatılmıştı. Ekipler çayda didik didik arama yaparken bölgede bulunan haber verildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri su içerisinde, jandarma ekipleri ise karada arama yapmıştı.

Fırat Can'ın izine rastlanılmaması üzerine Kotur Çayında kurulu olan özel bir firmaya ait HES (Hidroelektrik santrali) göletinde arama kararı alındı. HES gölet kapakları kontrollü şekilde açılarak su tahliye edildi. Ekipler burada da arama yaptı. Ekiplerin aramaları devam ederken Kotur Çayı'nda yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama yapıldığı öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

500

