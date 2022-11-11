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8. kattan beton zemine düşen genç kız hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

8. kattan beton zemine düşen genç kız hayatını kaybetti

Erzurum'da annesiyle beraber misafirliğe giden genç kız, apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Y.T. isimli genç kız, annesiyle beraber Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'ndeki bir apartmana misafirliğe gitti. 20 yaşındaki kız, bilinmeyen bir sebepten dolayı 8. katta bulunan dairenin balkonundan düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8. kattan beton zemine düşen genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakutiye Erzurum 3. Sayfa Haberler

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