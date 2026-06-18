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İçişleri Bakanlığı: "Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz"

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İçişleri Bakanlığı, 8 ilde Jandarma tarafından yapılan arazi taramalarında 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'saha kontrolümüz altında' notuyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"8 ilde Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında; 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Terörden arındırılan bölgelerde; arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek, sığınak, mağara ve arazide depolanan ya da kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek, halkımızın günlük yaşamını huzur ve güven içinde yürüttüğü Terörsüz Türkiye'mizde güvenlik ortamını sağlamak amacıyla; Jandarma İHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerimiz ile Güvenlik Korucularımız tarafından; Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, bin 189 ağır silah mühimmatı, 2 bin 100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ile 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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