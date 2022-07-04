Son dakika haberleri... 8 bin göçmeni ölüme terk ettiler...Türk Sahil Güvenliği böyle kurtardı

8 bin göçmeni ölüme terk ettiler...Türk Sahil Güvenliği böyle kurtardı

Yunanistan yılbaşından bu yana Ege Denizi'nde 8 bin düzensiz göçmeni ölüme terk etti

Yunanistan bu yıl 8 bin düzensiz göçmeni Türk karasularına geri itti

BALIKESİR - Ege Denizi'nde yaşanan düzensiz göçmen dramları devam ediyor. Daha iyi bir hayat için ülkelerini terk eden düzensiz göçmenler umut yolculuğunda Yunan unsurları tarafından geri itilerek Ege Denizi'nin açıklarında kaderlerine terk ediliyor. Yılbaşından bu yana Türk karasularına geri itilen yaklaşık 8 bin düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılarak insani yardım yapıldı.

Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek içen yasa dışı yollardan Yunan Adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler Yunan unsurları tarafından gösterilen gayri insani tavırlar ile karşı karşıya kalıyorlar. Düzensiz göçmenleri Yunan Karasularında yakalayan yunan unsurları işlem yapmak yerine düzensiz göçmenleri botlarının motorlarını alıp deniz üzerinde hareketsiz bırakarak Türk karasularına geri itiyor. Zaman zaman gergin anların yaşandığı mavi sularda yılbaşından bu yana 7 bin 967 düzensiz göçmen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itildi. Açık denizde kaderine terk edilen düzensiz göçmenlere ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri el uzattı. Yaşanan yüzlerce olayda Aydın, İzmir, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'de bulunan limanlara çıkarılan düzensiz göçmenleri insani yardımlar yapıldı ve işlemleri başlatıldı. O anlar da anbean kayıt altına alınırken, görüntüler Yunanistan'ın vicdansızlığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.