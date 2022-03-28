21 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anneden skandal savunma: Eşimi korkutmak için yaptım

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.E. adlı kadın, 21 aylık çocuğunu yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eşine gönderdi. E.E.'nin kocası, görüntüleri izleyince ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Acımasız anne, görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı.

EŞİNİ KORKUTMAK İÇİN YAPMIŞ

Gözaltına alınan E.K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. E.K., ifadesinde kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla çekip gönderdiğini ileri sürdü.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, R.E.K.'nın yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BABASINA TESLİM EDİLDİ

Anne E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılık, bebeği babası M.K.'ya teslim etti. M.K. kucağına aldığı kızını öpüp, sarılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.