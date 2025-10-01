Haberler

Ayşe Barım'ın yakınları 8 ay sonra gelen özgürlüğe böyle sevindi

Güncelleme:
Gezi Parkı soruşturması kapsamında 27 Ocak'tan beri tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmedildi. Karar, adliye koridorunda bulunan sanatçılar, Barım'ın yakınları ve avukatları tarafından sevinçle karşılandı.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Barım ve avukatları katıldı. Duruşmada çok sayıda ünlü isim de izleyici olarak yer aldı. Barım'ın savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Karar, adliye koridorunda bulunan sanatçılar, Barım'ın yakınları ve avukatları tarafından sevinçle karşılandı. Kameraya yansıyan o anlarda bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadığı, bazı kişilerin ise slogan attığı görüldü.

Davada bir sonraki duruşma 11 Şubat 2026 tarihinde görülecek.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
