Eşi tarafından baltayla öldürülen kadının kimliği belli oldu

Hatay'da 77 yaşındaki B.S, 61 yaşındaki eşini baltayla öldürerek evinin banyosuna açtığı çukura gömdü. Olay, kadından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Hatay'da77 yaşındaki eşinin baltayla öldürerek, evinin banyosunda açtığı çukura gömdüğü kadının 61 yaşındaki Meliha S. olduğu ortaya çıktı.

Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki B.S, 61 yaşındaki şi Meliha S'yi isimli eşini baltayla baş kısmına vurarak öldürüp, evinin banyosuna açtığı çukura gömmüştü. Kadından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yaşlı kadının cansız bedeni, eşinin itiraf etmesiyle bulunmuştu. Olayda hayatını kaybeden Meliha S'nin ve kendisini öldüren eşinin ikinci evliliği olduğu ortaya çıktı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
