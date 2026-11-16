Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, İslahiye'de resmi törenle defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, İslahiye'de resmi törenle defnedildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Usluol'un cenazesi, Sıdıka Tayyar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından İslahiye Mezarlığı'nda defnedildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, İslahiye ilçesi Sıdıka Tayyar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Usluol ailesi, yakınları, ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Usluol'un cenazesi, törenin ardından İslahiye Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı11

Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden 113 parça uyuşturucu çıktı

Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı

Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimler kesik yedi
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu

30 yıldır suyun içindeydi! Minarede yaptığı herkesi şaşırttı
Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti