Üye Girişi
Haberler

75 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:

75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür süren "Mercek-13" operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-13" operasyonlarıyla ilgili ayrıntıları duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek." mesajı verdi.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya operasyonlarla şu bilgileri duyurdu:

"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Konya, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Samsun, Çorum, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Sakarya, Afyonkarahisar, Edirne, Mardin, Ordu, Batman, Manisa, Osmaniye, Kütahya, Tekirdağ, Kayseri, Kırıkkale, Denizli, Tokat, Van, Aydın, Erzurum, Malatya, Yozgat, Amasya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Muğla, Aksaray, Bolu, Elazığ, Isparta, Karabük, Kırklareli, Niğde, Şırnak, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Rize, Uşak, Adıyaman, Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 75 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-13' operasyonlarında 641 ruhsatsız tabanca ve 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 691 tabanca ele geçirildi.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 133 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 233 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 55 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 71 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 32 tabanca ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 33 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Özkan Çelik kimdir? Memleket Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Özkan Çelik kaç yaşında, nereli? Berna Camcı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Berna Camcı kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Baloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Baloğlu kaç yaşında, nereli? Mert Kaya kimdir? Memleket Partisi Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Mert Kaya kaç yaşında, nereli? Orhan Şimşek kimdir? Memleket Partisi Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Orhan Şimşek kaç yaşında, nereli? Seyfettin Boğazlı kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Seyfettin Boğazlı kaç yaşında, nereli? Bahar 5. Bölüm fragmanı! Bahar 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar hangi gün, nerede yayınlanıyor? Mustafa Erdoğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı Mustafa Erdoğan kaç yaşında, nereli? Turgay Cabar kimdir? Memleket Partisi Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgay Cabar kaç yaşında, nereli? Mustafa Erikli kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Mustafa Erikli kaç yaşında, nereli? Çetin Taşdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Çetin Taşdemir kaç yaşında, nereli? Haydar Çalışkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Haydar Çalışkan kaç yaşında, nereli? Ali Çakmak kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Ali Çakmak kaç yaşında, nereli? Ahmet Dönmez kimdir? Memleket Partisi Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Ahmet Dönmez kaç yaşında, nereli? Bülent Taşan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Bülent Taşan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title