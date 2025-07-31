73 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Sarıyer'de Gözaltına Alındı

Sarıyer'de yapılan asayiş uygulamasında polis ekiplerine zorluk çıkaran ve 73 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Poligon Mahallesi Katar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katar Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis, şüphelendikleri şahsı durdurdu. Şahıs polis ekiplerine yanlış bilgi verip zorluk çıkarınca gözaltına alındı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığında şahsın Serhan Hakan G. (46), olduğu tespit edildi. Yapılan sorguda şahsın toplamda 51 farklı suç kaydının olduğu ve 73 yıl kesinleşmiş hapis cezası hükmü olduğu ortaya çıktı.

Sarıyer Devre Ekipler Amirliği tarafından yapılan sorgu sonrasında 73 yıl hapis cezası bulunan Serhan Hakan G.'nin, 22 suç kaydının yanı sıra dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti, imalatı yapmaktan 29 adet de dosyasının mevcut olduğu tespit edildi. Gözaltı işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL