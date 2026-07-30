Haberler

73 yaşındaki firari hükümlü yakalandı

73 yaşındaki firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan 73 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan 73 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan Ahmet T.'nin (73) yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Ahmet T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu
Netanyahu'ya ABD'de soğuk duş! Senatör şortla geldi, görüşme boyunca telefonuyla oynadı

Netanyahu'ya ABD'de soğuk duş: Senatör şortla gelip telefonla oynadı
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü

Genç fotoğrafçı vahşice katledildi: Cinayetin her detayı kan dondurdu
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?

Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: Dudak uçuklatan cinsten
Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor